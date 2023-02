Comuni più sicuri con le telecamere Nuovi impianti di videosorveglianza

Quando l’unione, anche tra Comuni, fa la forza. Con il nuovo patto approvato ieri dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza, di cui fanno parte tutti i Comuni della provincia, Pontremoli e Filattiera potranno beneficiare di importanti progetti di ampliamento del proprio sistema di video-sorveglianza. Con il patto, che dà punteggio per bando ministeriale specifico, i due comuni lunigianesi potranno ambire ad ottenere i fondi necessari per gli interventi. A firmarlo i sindaci di Filattiera Annalisa Folloni e di Pontremoli Jacopo Ferri. "Quelli di oggi sono due importanti progetti di ampliamento del sistema di videosorveglianza, in due importanti comuni come Pontremoli e Filattiera – ha sottolineato il prefetto Guido Aprea –. Questi territori in Lunigiana non ne erano sprovvisti, ma potendo sfruttare questo bando ministeriale sarà possibile implementare la sicurezza, sopratutto con telecamere che possano leggere le targhe e controllare le zone di malamovida estive quando la grande affluenza di persone e turisti aumenta le criticità. Stiamo dando perfetta esecuzione al patto per la sicurezza urbana integrata stipulato a dicembre; a breve ci occuperemo anche di un patto inerente i locali da ballo e le loro regolamentazioni".

I due Comuni così avranno 13 nuove telecamere per garantire maggior sicurezza. A Pontremoli una sarà installata sulla statale della Cisa, nell’unico tratto che ne era rimasto privo, un’altra sulla provinciale all’altezza di Casa Corvi, e copriranno così i punti chiave della viabilità. "Le altre ci aiuteranno a coprire angoli delle piazze in modo da poter controllare e nel caso intervenire sopratutto nei periodi più difficili per la movida – spiega Jacopo Ferri, sindaco di Pontremoli – stiamo cercando di ampliare la nostra rete di videosorveglianza da anni e non potevamo farci sfuggire questa occasione di ottenere fondi". Altre 4 telecamere, oltre a quelle che già leggevano anche le targhe, verranno aggiunte nel territorio di Filattiera. "Servono solo per controllare e sanzionare gli eccessi di velocità, ma anche come deterrente – spiega Annalisa Folloni, sindaco di Filattiera – dando una mano alle forze dell’ordine, con cui abbiamo condiviso questo progetto, a controllare anche il contesto. Due delle telecamere saranno installate nelle due strade di accesso principali al nostro comune. Con questo patto avremo ulteriore margine per ottenere quei finanziamenti che proporremo al ministero. Grazie davvero dunque a tutto il tavolo del comitato".

Gabriele Ratti