Comune più cardioprotetto

Dieci frazioni cardioprotette. Mulazzo, Pozzo, Montereggio, Groppoli, Pieve di Castevoli, Castagnetoli, Cravilla, Lusuolo, Gavedo e Ponte Teglia sono le frazioni del Comune di Mulazzo cardioprotette da un defibrillatore automatico, donato alla popolazione, per ricordare Roberto Fogola, acquistato grazie a eventi organizzati dai suoi amici. A questo importante strumento salvavita vanno aggiunti anche quelli presenti nelle scuole, al palazzetto dello sport, nei campi sportivi e a palazzo comunale, rendendo quasi totale la copertura del territorio comunale. I defibrillatori, seppur di semplice utilizzo, possono essere utilizzati da tutti, ma hanno comunque bisogno di un’adeguata conoscenza. È così l’associazione ‘Amici di Roberto’, in concomitanza con l’inaugurazione degli ultimi tre Dae forniti alla cittadinanza, in collaborazione con la ‘Cecchini Cuore Onlus’ ha organizzato un nuovo corso gratuito, per sensibilizzare i cittadini e renderli capaci di usare questi strumenti salvavita preziosissimi. Da parte degli organizzatori un sincero ringraziamento al docente Fabrizio Bonino, ai numerosi e attenti partecipanti e al bar Abramo di Ponte Teglia per aver fornito la sala per lo svolgimento del corso.