Comune, dipendenti sulle barricate "Revocate gli atti del segretario"

Si devono revocare gli atti del segretario generale Corrado Grimaldi o i dipendenti comunali dichiareranno lo stato di agitazione. Lo hanno detto chiaro ieri mattina in un’assemblea fiume nella sala di rappresentanza i lavoratori del Comune di Carrara. Contestano la riorganizzazione in atto della macchina comunale e rivendicano la mobilità tramite avviso. Sul tavolo il documento che ha preceduto la riorganizzazione, quello in cui Grimaldi sostiene di non riuscire a svolgere il suo mandato, accusa dirigenti e personale di inadempienza e inefficienza, di fare troppe assenze per malattia e troppi permessi. Documento che in parallelo ha visto lo spostamento di cinque persone dall’unità di staff della segretaria generale proprio per gli stessi motivi.

Così l’assemblea dei lavoratori comunali ha chiesto ai rappresentanti provinciali di Cgil, Cisl e Uil di farsi portavoci della loro richiesta alla sindaca Serena Arrighi perché interceda con il segretario generale e ritiri la procedura. Ma sembra che per il momento la prima cittadina non non prenda posizione.

"Abbiamo chiesto un intervento chiaro e netto – spiega Claudio Salvadori, segretario provinciale della Uil Fpl –. Il segretario è venuto meno al minimo delle regole sindacali. A cominciare dalle relazioni sindacali che prevedono di dare indicazioni e avere un confronto. Cinque persone sono state trasferite con motivazioni che ci lasciano perplessi. Va fatta chiarezza: va bene la riorganizzazione ma il Comune non è una ditta privata e servono corrette relazioni sindacali. La sindaca non ha preso posizione, ma deve tener presente che il segretario è andato fuori dalle righe. Se non ci sarà una presa di posizione i dipendenti indiranno lo stato di agitazione, e ci auguriamo che non accada".

"L’amministrazione deve revocare gli atti del segretario sulla riorganizzazione – ribadisce il segretario della Cisl Enzo Mastorci – perché sono stati fatti senza condivisione con i sindacati e sorpassando i dirigenti. Lascia perplessi lo spostamento di cinque persone dall’unità di staff del segretario generale perché troppo assenti. Come sindacato avevamo già chiesto alla sindaca di intercedere con il segretario, ma ad oggi non c’è niente di fatto. E’ stato firmato un documento nel quale si annuncia che qualora non ci sia la sensibilità di fare questa revoca si entrerà in stato di agitazione". "Visto il clima teso che c’è sulla riorganizzazione e sul segretario comunale – dice Laura Bacci della Cgil – l’assemblea ci ha dato mandato di chiedere alla sindaca chiarimenti sulla riorganizzazione. Aspettiamo i prossimi passaggi".

Alessandra Poggi