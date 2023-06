Computer per due istituti Il dono del M5S

All’Istituto superiore Pacinotti-Belmesseri di Bagnone e all’Istituto comprensivo Tifoni di Pontremoli sono stati consegnati i computer necessari per gli studenti, richiesti dagli istituti stessi e acquistati grazie alla donazione di 1 milione di euro delle indennità dei parlamentari del Movimento 5 stelle, ovvero risorse a cui hanno rinunciato personalmente per metterle a disposizione dei bisogni della collettività. "Sono stati 1700 i computer acquistati dal M5S su diretta richiesta delle 198 scuole sul territorio nazionale che hanno risposto alla messa a disposizione delle nostre risorse – spiega la coordinatrice provinciale del M5S Luana Mencarelli (nella foto) –. Dopo il successo dell’iniziativa, sempre del M5S, ’Facciamo Ecoscuola’, con cui erano stati messi a disposizione 3 milioni di euro dai nostri parlamentari e consiglieri regionali per la promozione di idee-progetti in tema di sostenibilità e educazione ambientale, a inizio anno e stato il momento di questo nuovo progetto, dal titolo ’Facciamo Scuola Digitale’, rivolto alle scuole pubbliche primarie e secondarie di primo e secondo grado con il solo obbligo di presentazione di progetto indicante finalità e obiettivi".

"Sicuramente questi pc non risolvono i problemi delle scuole italiane. Ne siamo consapevoli. È certo però che molti alunni avranno più strumenti a disposizione – queste le parole del presidente Giuseppe Conte –. Ed è certamente un gesto concreto e un segnale politico: l’istruzione non può subire tagli, ma deve essere di elevata qualità e accessibile a tutti e tutte".