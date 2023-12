Comportamenti non istituzionali. Incoronato “osservato speciale”

L’operato del presidente del consiglio comunale Agostino Incoronato sotto la lente della Prefettura. A chiederlo sono stati i consiglieri comunali Dina Dell’Ertole, Giovanna Santi, Daniela Bennati, Enzo Romolo Ricci, Daniele Tarantino, Gabriele Carioli, Ivo Zaccagna e Stefano Alberti. Il motivo? Due comportamenti messi in atto dal presidente nel consiglio comunale del 27 novembre, secondo i consiglieri, in contrasto con la sua figura istituzionale, di garante di tutti i presenti. Il primo riguarda l’aver "negato la parola al consigliere Alberti, nonostante questo si fosse regolarmente prenotato. I motivi del diniego sarebbero da rinvenirsi, come espresso dal presidente, nella volontà del consigliere (mai espressa da Alberti e quindi immaginata da Incoronato) di far rumore nell’aula". L’altro episodio: "Sempre nel corso della seduta, il sindaco, nel riferirsi all’esposizione, poi ritirata, della bandiera di Israele accanto a quella dell’Italia, apostrofava ’chi si è rivolto al Prefetto’ un ’ipocrita’ perché ’si è nascosto dieto a un regolemento’ invece che ’portare in consiglio la discussione’ riferendosi senza neppure indicarne il nome, alla consigliera Bennati che, come lei ben sa, le ha rivolto una richiesta al fine di comprendere la legittimità o meno della scelta dell’amministrazione di esporre, accanto a quella italiana, la bandiera di Israele. In quell’occasione Incoronato non è intervenuto in difesa della Bennati, lasciando che legittime iniziative come quella descritta della consigliera, venissero qualificate in termini spregiativi".

I consiglieri chiedono al Prefetto Guido Aprea se questi comportamenti possano contrastare con il ruolo del presidente del consiglio comunale. La replica, in attesa di una approfondita analisi sugli episodi, sottolinea come la riunione debba essere rispettosa dei ruoli istituzionali di ciascuno e, ovviamente, anche dei regolamenti. Il dibattito può essere acceso, ma sempre rispettoso della legge.