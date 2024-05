’Compagni di squadra’. L’arte di Siani per il basket

Da un vecchio pallone abbandonato in un angolo del palazzetto dello sport di Avenza nel corso di uno dei tanti allenamenti, a un messaggio sublimato nell’arte, dove i protagonisti sono la palla a spicchi e la squadra. E’ la creazione ’Compagni di squadra’ dell’artista Francesco Siani che è stata inaugurata al palazzetto di Avenza, presenti i vertici della Pallacanestro Audax che ha donato la realizzazione. "Tutto nasce da un progetto, il libro fotografico ’Team mates’ di Stefano Lanzardo (che sarà presentato prossimamente in città ndr) che racconta la giornata tipo di una squadra giovanile di basket dove il focus non è solo l’azione tecnica, ma soprattutto il senso di squadra e lo spogliatoio, con gioie, arrabbiature e discussioni – ha detto Andrea Zanetti, organizzatore di eventi culturali, ex assessore comunale e allenatore della squadra under 17 dell’Audax, presentando la creazione che ha utilizzato marmo, ferro e gomma –. Intenzionalmente scelto vecchio, il pallone è il cuore della scultura e rappresenta vittorie e sconfitte, passaggi e allenamenti, arrabbiature e discussioni, perché su quel pallone sono passate moltissime mani. E’ una novità per il basket e per l’Audax".

Siani è un artista poliedrico, arrivato a Carrara per motivi di studio, si è poi stabilito qui, si avvicina al marmo, ma lavora anche altri materiali, diversificando la sua produzione con legno, specchi, materiali riciclati. "La squadra di ferro e il pallone stanno in equilibrio precario, così come lo è il gioco che però ha delle regole. L’equilibrio tra le due forme geometriche fa intravedere il volo dinamico del gioco nell’attimo del lancio verso il canestro, mentre il pallone consumato rappresenta il tempo che passa" ha aggiunto Siani illustrando la su creazione. Maurizio Munda