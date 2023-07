Commissioni permanenti bocciate "Le scuse di Novoa non reggono"

Una mozione presentata dal gruppo di opposizione di Mulazzo per chiedere l’istituzione di commissioni consiliari permanenti. Giorgio Santi, Letizia Galanti e Sandro Fogola, sono i promotori dell’istanza che ha il sapore di una mano tesa all’amministrazione targata Novoa, per contribuire alle scelte in tre materie: urbanistica, bilancio, sociale e istruzione. Nell’ultima seduta consiliare, però, la mozione non ha incassato il voto della maggioranza. "Rimaniamo colpiti - dicono i tre consiglieri - dalle motivazioni addotte dal sindaco per giustificare il voto contrario della maggioranza".

Il capogruppo Santi spiega che il sindaco Claudio Novoa avrebbe giustificato il voto contrario della maggioranza dichiarando che l’istituzione delle commissioni rallenterebbe il lavoro degli uffici. Giustificazione inaccettabile, secondo l’opposizione, dal momento che il regolamento del consiglio comunale, e ancor di più il testo unico degli enti locali, contemplano la possibilità di istituire tali commissioni permanenti in cui esaminare preliminarmente tematiche altrimenti consegnate unicamente al dibattimento consiliare. "In un Comune come il nostro - replica Novoa - amministrato da piccoli numeri, 10 consiglieri più il sindaco e con 19 dipendenti complessivamente al lavoro, l’istituzione di commissioni consigliari permanenti rappresenterebbe un aggravio nello svolgimento delle funzioni". Ogni seduta di commissione va concordata in base alle disponibilità dei consiglieri, convocata dagli uffici, verbalizzata da un impiegato e pagata con gettoni di presenza ai consiglieri.

"Se una commissione è convocata in orario extra lavorativo - aggiunge Novoa - vi sarebbero i costi aggiuntivi non solo relativi ai gettoni di presenza dei consiglieri ma anche allo straordinario del dipendente verbalizzante". Se, dunque, le commissioni consiliari permanenti sono un’attività collaudata nei Comuni con grandi numeri, al contrario i piccoli enti secondo il sindaco non se ne avvalgono: "Riconosciamo nel consiglio comunale la sede ove ogni tema può e dev’essere affrontato senza censure. Resta ferma la disponibilità alla minoranza di confronto sui temi più importanti". Se la minoranza ha voglia di lavorare e collaborare c’è spazio per tutti: è il messaggio con cui Novoa respinge la proposta dell’opposizione. E chiude: "Spesso è difficile persino trovare la disponibilità degli eletti per le sedute di consiglio, figuriamoci le commissioni permanenti".

Michela Carlotti