"Commissioni, lavoro inutile". L’opposizione chiede rispetto

"L’amministrazione non prende in considerazione le proposte delle commissioni consiliari". A sostenerlo sono i consiglieri Andrea Tosi della Lega e Massimiliano Manuel di Fratelli d’Italia, che si dicono "preoccupati per la situazione politica a più di un anno dall’insediamento della giunta Arrighi". "In questi mesi abbiamo lavorato all’interno delle commissioni consiliari e in consiglio comunale – scrivono –, affrontando temi che riteniamo di vitale importanza per Carrara. Con entusiasmo e dedizione abbiamo portato avanti idee e proposte in maniera sempre propositiva e costruttiva, sperando che le nostre idee potessero contribuire al progresso della città. Quello che ci preoccupa è che all’interno delle commissioni, soprattutto in quella Cultura ed in quella Commercio, i consiglieri di maggioranza e quelli di opposizione si sono spesso trovati d’accordo su questioni cruciali. Questo dimostra che esiste un terreno comune su cui lavorare per il bene della città. Dal nostro punto di vista, e pensiamo anche dal punto di vista di vari esponenti della maggioranza consiliare, è allarmante notare come la giunta sembri ignorare le proposte che quotidianamente emergono da queste commissioni, trattando con indifferenza e superficialità argomenti interessanti portati avanti con spirito propositivo da parte di tutti i consiglieri, e soprattutto argomenti privi di ideologia ma incentrati sul bene di Carrara. Il fatto che in alcuni casi si sia d’accordo tra rappresentanti di diversi schieramenti dovrebbe essere preso come un segnale forte da parte della giunta – proseguono Tosi e Manuel –, che da questo dovrebbe capire come le questioni discusse in seno alle commissioni siano davvero importanti per la nostra comunità. Dal nostro punto di vista è incoraggiante notare che sempre più consiglieri della maggioranza riconoscano l’importanza di ascoltare e considerare le proposte che emergono dalle commissioni consiliari. È evidente che la necessità di un cambiamento nella gestione della città da parte della giunta è diventata una consapevolezza condivisa".