Commissione sanità oggi in visita all’Opa

MASSA

Una giornata dedicata alla Fondazione Monasterio. La commissione sanità del consiglio regionale, presieduta da Enrico Sostegni, sarà in visita oggi alle 10 all’ospedale del cuore. Sarà presente il direttore generale Marco Torre – recentemente confermato – e la direzione aziendale. La commissione sentirà i responsabili e i coordinatori, i rappresentanti dei lavoratori, le associazioni, quindi, intorno alle 11.30, visiterà la struttura: l’area degenze, l’area critica, i laboratori di ricerca. In merito alla conferma di Marco Torre come direttore generale della Fondazione Monasterio, il consigliere regionale Pd e presidente della Commissione Affari istituzionali, programmazione e bilancio, Giacomo Bugliani, esprime soddisfazione.

"Voglio esprimere la mia soddisfazione per la conferma alla guida della Fondazione Monasterio del dottor Marco Torre che in questi anni ha saputo portare avanti il suo incarico con grande professionalità e passione – ha detto Bugliani – La Fondazione Monasterio è una struttura di cura sempre più all’avanguardia nella pediatria e nella chirurgia cardiaca, a livello regionale e nazionale, di cui siamo orgogliosi. Con la conferma di Torre nel ruolo di direttore generale si consolida un percorso di eccellenza volto alla ricerca, alla diagnosi e alla terapia per adulti e bambini: un presidio di sanità pubblica di grande importanza per tutta la cittadinanza".