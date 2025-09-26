Commercio da ‘rigenerare’ con un progetto che unisce centro storico e paesi

L’amministrazione cerca soldi per la rigenerazione commerciale del centro storico, in particolare per il festival ‘C/Art’, ma anche per creare maggior collegamento tra la città e i paesi a monte. Per trovarli ha deciso di partecipare al bando regionale per la rigenerazione commerciale di aree di particolare interesse del territorio comunale. Uno speciale fondo eroga un milione di euro per sostenere i Comuni nella realizzazione di progetti mirati per rilanciare le attività economiche in aree degradate o desertificate e tutelare quelle di pregio a rischio. Gli uffici comunali si stanno occupando dunque di estendere la perimetrazione non solo al centro storico di Carrara, ma anche ai paesi a monte. La giunta della sindaca Serena Arrighi, su proposta dell’assessore alla cultura Gea Dazzi e al Commercio Lara Benfatto, ha deciso che centro storico e paesi a monte possano considerarsi "un unicum per potenziarne quei collegamenti materiali e immateriali che hanno storicamente caratterizzato il territorio". L’obiettivo, sottolinea, è cercare di "realizzare una serie di azioni che favoriscano il collegamento tra il centro storico e i paesi a monte, in termini di fruibilità e di vivibilità del territorio a reciproco beneficio". L’idea è di proseguire sul solco tracciato dal progetto Carrara Si-cura del 2019, che ha permesso di aprire circa 25 nuovi negozi nel centro storico coerenti, per tipologia di attività svolta, con la vocazione artistica del territorio: gallerie d’arte, botteghe artigiane e coinvolgendo anche le realtà scolastiche come istituto Gentileschi e Accademia. Per la giunta una delle azioni di maggior rilievo verso l’obiettivo è il progetto C/Art che ha coinvolto artisti e città italiane ed estere dell’Unesco. Il nuovo bando regionale sarà un’ulteriore misura a sostegno del tessuto commerciale per "allungare l’orizzonte temporale dell’iniziativa C/art e mantenendo nel tempo le ricadute positive già verificate".

Alessandra Poggi