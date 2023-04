Commemorazione a San Terenzo In ricordo del soldato Stanley Hayami

Farà la sua apparizione anche un Ford GPW del settembre del 1943, un mezzo militare d’epoca che fece la campagna di guerra al seguito dell’Esercito Usa in Italia; un veicolo storico magistralmente restaurato dalla associazione ’92° Divisione Buffalo Tosco- Ligure’ nella propria officina specializzata di Sarzana.Un camion che oggi, a San Terenzo Monti,sarà dedicato ufficialmente a Stanley Hayami, soldato americano di 19 anni, appartenuto al 442° Reggimento Nisei ucciso il 23 Aprile del 1945 dai nazifascisti in combattimenti casa per casa nell’intento di liberare la borgata. Dopo 78 anni dalla sua morte, sarà ricordato con una solenne messa nella locale chiesa parrocchiale questo giovane, arrivato dalla lontana California con tanti suoi commilitoni a cui era stato riservato l’arduo, temerario compito di spezzare, sulle nostre montagne,la fanatica resistenza delle truppe germaniche, attestate sulla Linea Gotica.

Stanley, fu uno dei tanti ’Nisei’, soldati naturalizzati americani, ma di origini asiatiche, figli di immigrati giapponesi ed Hawayani che persero la vita, si immolarono per la liberazione del nostro Paese. Ed oggi ,in suo ricordo, molta gente verrà ad onorarne la memoria: autorità civili e militari,sia italiane che statunitensi, delegazioni di parenti e discendenti dei ’Nisei’ dall’America, persone comuni. Ad officiare la funzione religiosa, monsignor Antonio Vigo, cappellano militare, vicario episcopale per le forze armate del Sud Italia ed Isole che, per l’occasione indosserà i paramenti di don Michele Rabino, il parroco di San Terenzo ucciso dalle SS del maggiore Reder il 19 agosto del 1944, in quanto accusato di essere dalla parte dei partigiani. A dare un ulteriore tono di sollenità alla funzione liturgica è stato invitato il Coro Lunigiana, lo stesso che dette il benvenuto con le proprie melodie ai Presidenti della Repubblica Italiana e di Germania,in occasione della loro visita a Fivizzano nel 2019.

Oggi sarà portata all’opinione pubblica anche la notizia della richiesta avanzata al Comune di Fivizzano per la intitolazione di una piazza di San Terenzo a Daniel Inouye, il sottotenente dei Nisei a cui apparteneva anche Stanley Hayami. Fu il giovane ufficiale che , alla testa dei suoi uomini , incurante dei rischi personali,nonostante un braccio tranciato dal fuoco delle mitragliatrici tedesche, condusse il proprio plotone all’attacco, infrangendo la disperata difesa germanica,travolgendone le linee con molti morti e prigionieri.

Fu lui, Daniel Inouye, il liberatore di San Terenzo. Rientrato in America, si laureò in Giurisprudenza, abbracciando poi la carriera politica. Per moltissimi anni senatore dello Stato delle Haway, fino a divenire nel 2010 presidente del Senato degli Stati Uniti d’America.

Roberto Oligeri