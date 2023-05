Comitati contro il biodigestore "L’assessora Monni ci incontri"

La Rete delle associazioni e dei comitati continua a chiedere di fermare il progetto del Biodigestore Cermec da circa 36 milioni di euro previsto nei piani regionali tramite RetiAmbiente e di Ato Toscana Costa. Contesta l’assenza alla fase di partecipazione per l’assoggettabilità alla Via, chiusa il 19 gennaio, quando era possibile presentare osservazioni. Per la Rete ancora una volta "le decisioni di così grande rilevanza non sono preventivamente e ampiamente condivise mediante una campagna di informazione diffusa e capillare rivolta ai cittadini, che compete alla politica. Non ci sembra giusto che si declinino queste responsabilità semplicemente con una pubblicazione, a decisioni prese, nei siti web della Regione Toscana o del Cermec in cui, talvolta, per raggiungere le informazioni desiderate è come entrare in un labirinto". Chiede quindi all’assessora Monia Monni "di partecipare all’interno di un vero processo democratico in cui la politica si incontra ed ascolta i bisogni, i timori e le perplessità del territorio".