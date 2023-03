Come ri-nasce un’opera Il regista Daniele Piscopo svela l’arte della lirica

di Cristina Lorenzi

Si terrà oggi alle 18 al San Giacomo il terzo e ultimo appuntamento con ’La grande tradizione della lirica a Carrara’. Si tratta di un ciclo di incontri realizzati da Spazio Alber1ca, Accademia di belle arti in collaborazione con gli ’Amici della lirica’. Un connubio fra associazioni e gruppi di volontariato che mirano a tenere alto il messaggio culturale cittadino con incontri, conferenze, spettacoli e concerti. Oggi protagonista del viaggio nel mondo della lirica sarà il il regista Daniele Piscopi, divenuto stretto collaboratore del Circolo ’Mercuriali’, che parlerà di “Come ri-nasce un’opera: dallo spartito alla messa in scena”.

Piscopo, lo ricordiamo, formatosi all’Accademia di belle arti, ha spiccato il volo nei più importanti teatri italiani e in città tenne a battesimo, con Marco Gandini, l’allestimento del ’Gianni Schicchi’ di Giacomo Puccini che venne prodotto proprio a palazzo del Principe con le competenze locali delle forze fresche dell’Accademia e giovani voci. Daniele Piscopo si incontra quindi con il pubblico di Spazio Alber1ca dopo l’intervento di Sergio Bologna che parlò del lungo e solido rapporto fra lirica e Carrara e di Carlo Menconi, presidente del circolo ’Mercuriali, il quale parlò la scorsa settimana della nascita e della forza dell’importante circolo che tiene alto il nome della lirica in città e soddisfa la grande passione mai sopita dei carraresi con allestimenti e recital impensabili per un piccolo centro.

Piscopo, classe 1986, si diploma al liceo artistico di Varese, si laurea a Milano in Storia dell’Arte. Ottiene la seconda laurea nella nostra Accademia e segue un master in Regia lirica alla Verona opera academy.Ha svolto una intensa attività canora in qualità di baritono solista nei maggiori teatri d’opera italiani ed esteri come il San Carlo di Napoli, il Carlo Felice di Genova, Fondazione Arena di Verona, allievo del centro di perfezionamenti per cantanti lirici Placido Domingo del Palau de les art di Valencia e molti altri. Artista poliedrico spazia dalla pittura alla scultura, dalla grafica alla fotografia, dalla scenografia alla musica. Ha collaborato come assistente alla regia con i registi Marco Gandini, Jacopo Spirei, Gianmaria Aliverta, Renato Bonajuto e Carlo Antonio de Lucia.

Firma regia, scene e costumi di numerosi spettacoli lirici in vari teatri italiani. Fra le mille attività è segretario artistico del concorso lirico internazionale ’Marmo all’Opera’ di Carrara.

I prossimi appuntamenti prevedono la regia di Aida e le scenografie de La Gioconda a Las Palmas, la regia di Aida a Cordoba, regia scene e costumi de Il matrimonio segreto a Lugano e la regia e scene de Il Birraio di Preston a Pesaro.