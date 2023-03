Come evitare gli sprechi del cibo

Secondo la FAO nel mondo vengono sprecati 1,3 miliardi di tonnellate di cibo: quasi un terzo della produzione mondiale. Inoltre, nonostante gli sforzi fatti di diversi Paesi, si stima che nel 2030 le tonnellate saranno 2,1 miliardi. I cibi sprecati sono: 95% frutta, 30% di cereali, 35% di pesce, 20% di carne e 20% di latticini. Per evitare gli sprechi: non buttare cibi scaduti, in frigo, posizionare davanti le cose che scadono prima e dietro quelle che scadono dopo, per conservare correttamente frutta, verdura, pasta o legumi, usare contenitori con chiusura ermetica, usare ricette svuota-frigo. Altri consigli per favorire una sana alimentazione ce li fornisce la dottoressa Maddalena Cipriani, biologa nutrizionista di Firenze. Consumare cereali, legumi, frutta e verdura, scegliere grassi di qualità e limitarne la quantità, limitare zuccheri, dolci e bevande zuccherate, bere ogni giorno acqua in abbondanza, utilizzare poco sale. Anche noi a scuola abbiamo imparato ad evitare lo spreco alimentare. A mensa riutilizziamo alcuni cibi anche per la merenda, non buttiamo mai l’acqua avanzata nelle bottiglie, ma la utilizziamo per riempire tutte le borracce, portiamo a casa il cibo già iniziato, per i nostri animali.