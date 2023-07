Come diventare ’libri viventi’

Come fare per diventare “libri viventi” e partecipare al progetto Human Library: venerdì alle 16 incontro in biblioteca in piazza Gramsci di formazione per chi vorrà partecipare al problema. Entra nella fase operativa il progetto Human Library Biblioteca vivente, promosso dalla biblioteca civica ’Lodovici’ in collaborazione con l’Associazione culturale Pandora. Chi vuole vivere questa esperienza per promuovere l’incontro, il dialogo e la conoscenza e per abbattere stereotipi, pregiudizi e discriminazioni, può presentarsi per imparare a diventare “libri viventi”. L’appuntamento conclusivo di “Human Library Prendi in prestito un pregiudizio” si terrà venerdì 8 settembre nell’ambito di Con-Vivere. Il progetto prevede che il lettore possa avviare una conversazione con il libro-persona, che racconterà la propria storia, spesso caratterizzata da esperienze di minoranza e discriminazione. Per info 0585641472.