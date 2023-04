Comaneci, Conti e Simeoni: quanti big tra i primi venti libri in lizza

Il Bancarella Sport celebra la 60esima edizione chiamando alla partenza della classica gara letteraria i 20 libri semifinalisti tra i quali la giuria sceglierà la sestina i lizza per il primo posto del podio il 15 luglio. I volumi preselezionati sono “Calciorama“ di Osvaldo Casanova, Gino Cervi e Gianni Sacco (Hoepli), “Chris Amon. La sfortuna non esiste“ di Emiliano Tozzi (Minerva), “Fuori dalla mischia“ di Maxime Mbandà (Piemme), “Perché le ragazze devono imparare a correre dietro a un pallone“ di Monica D’Ascenzo (Gribaudo), “Giuliano Giuliani, più solo di un portiere“ di Paolo Tomaselli (66thand2nd), “Granata rosso verde“ di Paolo Quaregna (Ultra sport), “Il prezzo da pagare“ di Stefano Tamburini (Il foglio), “Il tunnel perfetto. Un uomo, un aeroplano e l’impresa più estrema nella storia del motorsport“ di Dario Costa con Biagio D’Angelo (Minerva), “Il volo dell’airone. Vita e imprese di un campione“ di Vittorio Adorni e Alessandro Freschi (Kriss editore), “La regina del fioretto. Vita, assalti e vittorie di Valentina Vezzali“ di Paolo Marabini (Bolis edizioni), “Le nuove guerre del calcio. Gli affari delle corporation e la rivolta dei tifosi“ di Marco Bellinazzo (Feltrinelli), “Le ragazze di mister Jo“ di Stefania Carlini e Joanna Borella (Mondadori), “Lettera a una giovane ginnasta“ di Nadia Comaneci (Il Saggiatore), “Lhotse south face. La parete leggendaria“ di Edward Morgan (Corbaccio), “L’officina dei sogni. Il linguaggio universale dello sport“ di Giovanni Rosati (Dfg Lab), “Quando lo sport fa male“ di Umberto Ferro (Vallecchi), “Quanti sassi nei miei sandali“ di Giacomo Santini (Vita trentina), “Un gioco da ragazzi“ di Bruno Conti con Gianmarco Menga (Rizzoli), “Una squadra“ di Domenico Procacci (Fandango), “Una vita in alto“ di Sara Simeoni con Marco Franzelli (Rai libri). Dopo aver valutato i 51 libri pervenuti la commissione di scelta ne ha selezionati 20 che a fine aprile diventeranno 6. La prima presentazione della sestina il 15 maggio a Lucca nella serata organizzata dal Panathlon.