Colpito e ucciso da un albero. Tragedia sotto gli occhi dell’amico mentre tagliavano le piante

di Michela Carlotti

È morto davanti agli occhi del suo amico, travolto da un tronco di albero mentre stava facendo la legna. Un tragico incidente in cui ieri ha perso la vita Giuseppe Gaggiani, 69enne di Pognana, mentre stava lavorando nei terreni di proprietà dell’amico Mauro Paganini. Era con lui al momento dell’incidente fatale, in località Ronco al Piano della Quercia di Aulla. La disgrazia è avvenuta intorno alle 16. A far scattare l’allarme è stato proprio il suo compagno di lavoro. Ed è subito accorsa nel bosco dove i due lavoravano insieme posto la figlia dell’operaio in pensione, Gloria. Un pianto disperato il suo che ha accompagnato il già difficile lavoro dei soccorritori e degli inquirenti. Immediati sono stati i soccorsi ma purtroppo per l’uomo non c’era possibilità di salvezza. Sono intervenuti i militi della Croce Bianca di Aulla e i carabinieri.

Vani i tentativi di soccorrere il 69enne: i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo, sembra causato da un fortissimo trauma toracico. I militari di Aulla sono ora chiamati a fare chiarezza sulla dinamica del tragico incidente. La notizia si è allargata a macchia d’olio in paese. "Erano vicini di casa, si aiutavano con i terreni, erano sempre insieme" riferiscono alcuni residenti. Sono addolorati anche i vicini di casa della vittima che da oltre dieci anni era tornata a vivere a Ronco, paese nativo della moglie, dopo aver lavorato nel genovese e vissuto con la famiglia a Rapallo, vicino alla sorella. "È una tragedia, una morte assurda. Era un brav’uomo, riservato ed un gran lavoratore. Curava l’orto che sembrava un giardino". Gaggiani lascia nel profondo dolore la moglie Daniela e la figlia.