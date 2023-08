'Colorincorsa' a Pontremoli: camminata-corsa nelle vie del centro

Una camminata-corsa non cronometrata per le vie del centro con zone di colore diverse dove i partecipanti verranno cosparsi dalla testa ai piedi di polvere colorata naturale per salutare in modo divertente l’estate ormai agli sgoccioli e augurare un meraviglioso inizio anno scolastico a tutti i bambini e ragazzi. E’ la Corolrincorsa. Ritrovo in piazza della Repubblica alle 15.30 dopo essere passati dal “color point” per la conferma dell’iscrizione effettuata online e il pagamento di 5 euro a testa del biglietto (dai 3 anni in su), con cui si avrà diritto a ricevere lo starter kit, un braccialetto e due buste di polvere colorata da lanciare lungo il tragitto. Ad aprire e chiudere le danze ci saranno i super Pedrasamba Street Band.

La partecipazione è aperta a tutti, sportivi e assoluti principianti, con la sola regola di indossare una semplicissima maglietta bianca che si accenderà di un mix di colori brillanti lungo il percorso. Arrivo in piazza della Repubblica, dove attenderanno musica, balli, una golosissima merenda e intrattenimento per tutti. L’iscrizione online chiuderà tassativamente alla mezzanotte del 29 agosto. L’ingresso eo la partecipazione all’evento Colorincorsa costituisce autorizzazione all’eventuale utilizzo di immagini lungo il percorso. In caso di meteo avverso, l’evento verrà spostato al dopo 16 settembre, nella speranza di un tempo più clemente.