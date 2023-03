Colori ’bocciati’ da Arpat Stop ai lavori in passeggiata

Una difformità nella scala cromatica di grigio dei blocchi di marmo blocca i lavori della nuova passeggiata a mare che l’Autorità portuale sta eseguendo. Il colore dei massi ha fatto dire stop ad Arpat, una sospensione da tre settimane fa che rischia di creare ritardi al progetto del Water front finanziato con fondi del Pnrr, anche se l’Autorità portuale rassicura che il tempo non è stato sprecato e la ditta ha lavorato in altre zone non interessate dall’osservazione. L’Arpat ha tirato il freno perché i massi per il rinforzo della scogliera sono stati presi da tre cave diverse e la cromatura della scogliera avrebbe potuto essere non consona. "Arpat ci ha chiesto dei chiarimenti cromatici sui grigi dei massi della scogliera – spiega Mario Sommariva, presidente dell’Authority – abbiamo fatto una relazione la prima settimana e a breve i lavori dovrebbero ripartire. Comunque quei massi sarebbero stati messi nella parte interna e di fatto non sarebbero stati visibili. Ma comunque non ci siamo fermati e i lavori sono andati avanti nella parte interna".

Un freno che potrebbe far saltare il cronoprogramma che prevede la chiusura del cantiere entro il 2024. E legate alla presenza del cantiere arrivano le proteste dei frequentato della zona: la chiusura dell’accesso alla spiaggia avrebbe trasformato lo spiazzo intorno al ‘Momento beach’ in un centro di spaccio e di malsano divertimento per molti ragazzini, protetti dal buio e dalla recinzione. Ma se per la spiaggia libera l’opzione potrebbe essere il bagno Marino, e le spiagge della Rotonda e della Fossa Maestra, per chi pesca o ama passeggiare sarà un problema. Tra questi Flavio Battaglia ex ormeggiatore del porto ed esperto pescatore.

"Non vedo l’ora che finiscano i lavori – dice Flavio – venivo tutti i giorni sugli scogli a pescare e ora lo devo fare in spiaggia, ma poi inizierà la stagione balneare e non sarà più possibile". Aspetta anche Chiara Lucchetti, da sempre abituata a farsi una bella passeggiata con il cane: "Per ora passeggiamo in spiaggia, ma la passeggiata ci manca. Ci arrangeremo per il momento, sembra un bel progetto e aspettiamo che riapra". Anche Lorenzo Comano è un habitué. "Venivo a passeggiare tutti i giorni – dice – ora mi accontento di farlo lungo la spiaggia, ci sono dei disagi ma pazienza".

Alessandra Poggi