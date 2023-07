Colonnata in tilt Traffico paralizzato Sabato notte da incubo per un evento in cava

di Alessandra Poggi

Colonnata bloccata per ore. E’ bastato un evento in cava per paralizzare la frazione a monte con code di auto degli spettatori del concerto ‘Vox Marmoris’, che si è svolto sabato notte nel deposito marmi ‘Successori Adolfo Corsi’. Nessun problema per i clienti dei ristoranti, che si sono presentati in paese ben prima dell’inizio del concerto, ma verso le 21,30 le auto parcheggiate in maniera selvaggia su entrambi i lati dei tornanti che portano in paese hanno reso impossibile uscire da Colonnata. File di oltre due ore con gente esasperata dalle lunghe attese. Un intero paese ostaggio del traffico intenso. Il consigliere comunale di minoranza Simone Caffaz accusa l’amministrazione non solo di non organizzare eventi, ma di non essere neppure capace a supportare quelli dei privati con un grande richiamo di pubblico come è ‘Vox Marmoris’. "Notte infernale a Colonnata. Si dà il caso che dei privati meritoriamente organizzino a proprie spese un evento pubblico, uno di quelli a cui dovrebbe pensare l’amministrazione, che al contrario non lo fa – scrive Caffaz –. Nelle settimane precedenti gli organizzatori, oltre a chiedere tutti i regolari permessi, prevedendo un notevole afflusso di pubblico, avvertivano l’amministrazione delle possibili problematiche legate al traffico e chiedevano un controllo e un supporto dei vigili urbani. Nessuna risposta. Questi sono i conseguenti risultati. Un ingorgo durato ore, l’impossibilità per chi si era recato allo spettacolo di tornare a casa e per i paesani a cena fuori di rientrare in paese. E meno male che nella notte non c’è stato bisogno di un’ambulanza, altrimenti chissà da dove sarebbe passata".

Insomma una situazione intollerabile per tutti quelli che in qualche modo si sono ritrovati imbottigliati tra i tornanti di Colonnata, figlia della maleducazione di chi è salito in paese con mezzi propri (gli organizzatori avevano messo a disposizione bus navette con partenze ogni dieci minuti), ma anche di una mancanza di regia nella regolamentazione del traffico, come per esempio una ztl temporanea per impedire l’accesso al paese con mezzi privati.

Intanto l’organizzazione fa sapere che è stato fatto tutto il possibile. "Le navette messe a disposizione dagli organizzatori, con ovvi ritardi dovuti al traffico, hanno lavorato regolarmente fino alle 6 del mattino – scrivono in una nota –. L’amministrazione era a conoscenza dell’evento. Organizzatori e amministrazione hanno lavorato in sinergia per cercare di fare tutto nel miglior modo possibile. Purtroppo il traffico si è congestionato lo stesso. Gli organizzatori tengono infine a precisare che l’amministrazione ha sempre appoggiato l’evento. È chiaro che flussi di visitatori così concentrati in un limitato lasso di tempo hanno creato qualche disagio, l’auspicio è di continuare a lavorare insieme, e meglio, con una sempre maggior sinergia".