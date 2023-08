Colonnata in tilt Il Comune minimizza

In seguito alle polemiche sollevate e per la paralisi del traffico a Colonnata in occasione del concerto ‘Vox Marmoris’ di sabato, alle accuse risponde l’assessore alla viabilità Elena Guadagni. A reclamare per la congestione del traffico, che ha costretto i residenti a fare file di oltre due ore per tornare a casa o uscire dal paese erano stati il consigliere di opposizione Simone Caffaz e numerosi residenti e lavoratori che avevano lamentato il traffico in tilt e il disagio per operatori commerciali e residenti imbottigliati per ore.

"Basta a facili strumentalizzazioni con Colonnata – scrive l’assessore Guadagni –. Sabato sera migliaia di persone hanno partecipato a un evento privato organizzato da mesi e regolarmente autorizzato. La manifestazione – prosegue Guadagni – ha un suo piano della sicurezza e ha impiegato 20 operatori di sicurezza all’interno del sito della festa e altri 15 addetti al traffico. Per quanto riguarda gli accessi era prevista già un’azione di filtraggio dal bivio del Tarnone con il traffico di auto che è stato dapprima regolato sul parcheggio antistante al sito, e in seguito nella ampia strada che arriva fino al punto dell’infermeria del soccorso cave, che è stata utilizzata per tutta la sera come punto di primo soccorso. La partenza di qualsiasi mezzo di soccorso – assicura l’assessore Guadagni – è invece stata sempre garantita dal servizio traffico. Il piano della sicurezza, infine, non prevedeva il coinvolgimento della polizia municipale".

Sicuramente il Comune ha fatto il suo dovere, ma visto il caos creato forse sono da rivedere parametri e protocolli.