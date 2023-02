Colonia di rondini nel campanile

Ci sono le rondini nel campanile affiancato alla chiesa parrocchiale di Tendola, intitolata a Santa Caterina. Questi uccelli insettivori stanno trascorrendo l’inverno in questa borgata del Comune di Fosdinovo, a oltre 300 metri d’altitudine. Per avere spiegazioni, ci siamo rivolti al professor Almo Farina, ornitologo di fama internazionale, docente di ecologia delle complessità all’Università di Urbino. "Sono rondini montane - dice il professore - e si fermano anche durante l’inverno in quei luoghi dove l’inversione termica le favorisce, luoghi in cui riescono a trovare un riparo adeguato dagli sbalzi di temperatura". Questi simpatici volatili sono divenuti l’attrazione del borgo e gli abitanti delle case vicine riferiscono che gli animali dormono all’interno di buchi e fessure della torre campanaria, uscendo in pieno sole a catturare gli insetti che volano sui tetti.