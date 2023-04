Collettiva di 9 studenti cinesi per... “Fiorire sotto un altro cielo“

Si intitola ‘Fiorire sotto un altro cielo’ la collettiva che inaugura sabato 22 aprile negli spazi dell’associazione ‘Come Art Space’ di via plebiscito 8A, e organizzata da ‘Mic studio d’arte Aps.

In mostra le opere di nove studenti cinesi dell’Accademia di belle arti cittadina, che in questa collettiva raccontano per immagini il loro essere giovani artisti studenti cinesi all’estero. Giovani della ‘Generazione Z’, che propongono al pubblico il frutto del loro entusiasmo e la passione per l’arte. La mostra è curata da Graziano Guiso e vede la direzione artistica di Wang Lifu.

Questi invece i nomi degli artisti che espongono: Chen Jiachen, Cui Yixuan, Cai Yi, Li Jitao, Li Yaoyao, Tian Guojun, Wang Jiyun, Wang Lifu, Xin Zikun. Una mostra che esprime la filosofia che anima la ‘Mic studio d’arte Aps’, associazione che si propone di radicare sul territorio una cultura di integrazione. In questo caso dei giovani talenti che frequentano l’Accademia.

La mostra è un veicolo per promuovere la comunicazione della cultura artistica cinese e italiana, un ponte culturale artistico con sede a Carrara, nella città del marmo. L’idea di creare questo spazio è stata di quattro studenti cinesi dell’Accademia di Belle Arti di Carrara. Lo spazio organizza attività culturali e artistiche per promuovere l’arte e le risorse culturali di Carrara, e vuole creare uno spazio espositivo come ‘Art Space’, in sinergia con la sede gemella di Wuhan, in Cina.

‘Mic studio d’arte’ nasce appunto con l’obiettivo di fornire i giovani artisti delle Accademie delle belle arti italiane, dando così loro la possibilità di fruire di scambi culturali tra Cina e Italia, promuovendoli attraverso il mezzo comunicativo dell’arte.