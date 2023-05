Collettiva degli studenti dell’Accademia allo Spazio Votre

“Equidistanti ma non vicini“ è la nuova collettiva di alcuni studenti dell’Accademia di Belle Arti in scena allo spazio Votre project room di piazza Alberica. Un progetto portato avanti dal presidente dell’associazione Votre Enrico Marselli e dal curatore Nicola Ricci, sempre più protagonisti nella scena culturale carrarese proponendo una mostra, aperta dal giovedì al sabato fino al 31 maggio, incipit di un percorso che proseguirà con alcune personali degli studenti. Nello spazio artistico si stanno esibendo giovani artisti con differenti stili come Michele Ambrogi che presenta due foto in bianco e nero astratte che lasciano spazio alla libera interpretazione, Melissa Arena che espone un’installazione di fotografie in bianco e nero su acetato, rappresentanti alcune parti anatomiche del corpo e Semir Bannour che propone quattro ritratti a carboncino. La lista prosegue con Francesco Currelli e due suoi dipinti che raffigurano due scorci delle cave di marmo, Dai Xiang che presenta una serie di opere caratterizzate da una forte influenza impressionista e Carina Ghinjul che ci mostra un’opera astratta raffigurante una natura antropomorfa su carta attraverso la tecnica mista della china e dell’acquerello. La mostra continua con un quadro dall’atmosfera surrealista di Gu Zong Kun, con alcuni disegni e acquerelli di stampo orientale e onirico della giovane laureata Han Sooyeon e con l’opera di Ludovica Neri, un quadro astratto di grandi dimensioni realizzato attraverso una particolare tecnica di incisione e colorazione. Chiudono la rassegna Alessandra Palmerini e il suo dipinto a olio di un paesaggio campestre e Wang Yi Tong che, ispirato dalla bellezza dei laghi zen giapponesi, presenta un trittico raffigurante le carpe Koi. La mostra da Votre project room inaugura una stagione estiva che si prospetta ricca di eventi.

Francesco Marinello