Collettiva d'Arte Contemporanea 'Umanitas' a Massa Carrara: Mostra allo Spazio Civico

Alla presenza di un attento pubblico è stata inaugurata la collettiva di arte contemporanea ’Humanitas’ dall’associazione ’Carrara Un Museo a cielo Aperto’ in occasione del festival Con-Vivere, promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara. La collettiva di arte contemporanea intitolata Humanitas è in linea con il tema della rassegna che quest’anno è stato appunto l’umanità.

La collettiva d’arte figurativa, di scultura, pittura e fotografia, è curata dall’artista massese Luciana Bertaccini e si può ammirare nella sala dello Spazio Civico in via Rossi, inaugurata alla presenza del critico d’arte Davide Pugnana. "Come associazione culturale – spiega l’artista Luciana Bertaccini – abbiamo voluto attenerci al tema proposto dagli organizzatori del festival Con-Vivere. L’arte si sa è una forma di comunicazione, ma è anche un fantastico atto creativo libero e liberante che ci consente di esprimere noi stessi e plasmare la realtà secondo un personale punto di vista".

Espongono i seguenti artisti: Claudio Palandrani, Fabio Castagna, Gloria Rustighi, Luciana Bertaccini, Luisa Bellini, Mafalda Pegollo, Massimo Susini, Nino Veronica, Paolo Zavanella, Pier Luigi Zonder, Sandra Radicci, Sara Andrea Antonacci. Sarà visitabile fino al 17 settembre nei seguenti orari: da oggi al 15 dalle ore 16 alle 19,30; nei giorni 16 e 17 settembre dalle 17 alle 21.