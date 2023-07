Coldiretti: incontro sull’energia solare

Produrre energia dal sole installando i pannelli fotovoltaici sui tetti di stalle e strutture agricole senza consumare suolo fertile. E’ in programma oggi (ore 15.30) ad Aulla, nella sede dell’Avis (via Don Minzoni), il secondo dei due incontri promosso da Coldiretti Massa Carrara sul bando agrisolare che prevede finanziamenti a fondo perduto fino all’80%. E’ un sostegno per le imprese agricole e zootecniche che possono contenere i costi energetici e mettersi al riparo dal caro-bollette e e per il Paese che può beneficiare di una fonte energetica rinnovabile, pulita e svincolata dalla tensioni internazionali.

Il bando, sostenuto dalla Coldiretti, consente l’installazione di pannelli fotovoltaici sugli edifici agricoli e zootecnici agrivoltaici. L’incontro è rivolto alle aziende agricole ed è a partecipazione libera.Info [email protected]