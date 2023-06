Coldiretti conferma Ferrari La presidente punta sui giovani "Portiamo gli alunni in fattoria"

Francesca Ferrari confermata all’unanimità alla guida di Coldiretti. L’imprenditrice della Lunigiana, proprietaria di un agriturismo in località Paradiso dove produce olio extravergine Toscano Igp, resta al comando per altri 5 anni della principale organizzazione agricola della provincia. E’ il risultato dell’assemblea provinciale svoltasi ad Aulla alla presenza degli imprenditori agricoli e del direttore provinciale Francesco Cianciulli. Eletto anche il Consiglio direttivo che ora ha sei componenti under 40, portando l’età complessiva dei consiglieri a 45 anni. Ne fanno parte Andrea Negrari, Marco Bonotti, Annalisa Mori, Paolo Rossi, Danilo Zingales, Fabrizio Gabrielli, Marco Bellè, Veronica Bondielli, Giuseppe Tassi, Barbara Conti, Luciana Preti, Marco Tongiani e Lorena Ferrari. In prima linea per contrastare la cecidomia degli ulivi che sta preoccupando gli olivicoltori della Lunigiana, la Ferrari vuole recuperare il tempo che la pandemia, tra chiusure e limitazioni, ha tolto a tutti. "Siamo tornati a presidiare fisicamente il territorio. – ha detto all’assemblea – E continueremo a farlo partecipando ad eventi ed iniziative. Siamo sul territorio e lo saremo ancora di più". Territorio che per Coldiretti significa scuola e formazione. "Con Curiosi per Natura siamo tornati nelle classi e abbiamo portato i bambini nelle nostre fattorie. – ha detto la Ferrari - . Continueremo a rafforzare il legame con le scuole perché a noi agricoltori è stato affidato il compito di guidare le nuove generazione verso una alimentazione di filiera e del territorio, stagionale, più sana e consapevole". Da qui la volontà di sviluppare sinergie con gli istituti professionali del territorio come l’agrario e l’alberghiero: "Sono percorsi di studio importanti. Alle imprese servono operai agricoli specializzati, così come cuochi ed addetti all’accoglienza per le strutture agrituristiche. Di contro gli istituti hanno bisogno di palestre dove fare allenare gli studenti. Le nostre imprese lo sono. Possiamo sviluppare un percorso di alternanza scuola-lavoro che assicuri la crescita degli studenti nelle aziende agricole".