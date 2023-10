Coinvolto un massese: "Opere sottostimate per fare ricavi mostruosi"

C’è anche un insospettabile di Massa nell’inchiesta che ha scosso il mondo dell’arte. L’inchiesta risale agli anni 2012-2018 e le posizioni rischiano di essere per questo prescritte se non ci sarà la riqualificazione delle contestazioni da parte della Procura. Oltre venti opere sarebbero state sottostimate dalla commissione dell’ufficio esportazione (ora chiuso) della Soprintendenza di Pisa, per poter essere portate all’estero e vendute a prezzi molto alti. L’accusa è di abuso di ufficio e falso ideologico in concorso. Tutto sarebbe partito da un’opera di Agostino Carracci (Madonna con bambino) stimata sui 35mila euro con base d’asta poi da 70 a 100mila euro. Da qui i controlli dei carabinieri che si occupano del patrimonio culturale. Tra i nomi di questa operazione anche quello di Dario Matteoni, ex direttore del Museo San Matteo di Pisa, all’epoca in Soprintendenza, che ricostruisce l’iter che le opere dovevano fare. "Ho una posizione marginale. Ho partecipato per due delle opere interessate dall’inchiesta alla commissione, come esperto d’arte dell’800-’900 – spiega – ma ancora oggi non mi pareva che avessero grande valore. Alcuni antiquari chiedono di poter esportare opere d’arte, a volte per venderle, e serve un attestato di libera circolazione. I criteri sono, oltre a controllare che non si tratti di oggetti rubati, di non depauperare il patromonio artistico o le collezioni, stoppare quelle che arrivano da edifici religiosi. Questi principi erano seguiti da tutti, non solo da me. Alcune le ho bloccate, infatti, come dieci opere di Fattori. La valutazione è soggettiva e il mercato mutevole. Tra le opere nel mirino ce n’è una attribuita a Canova, ma si tratta di un gesso non di una scultura, andandolo a rivendere ora non credo che sarebbero così alti i ricavi. E anche un’Alfa Romeo appartenuta a Gabriele D’Annunzio". "Inoltre – prosegue – c’era un controllo superiore, il parere della commissione era inviato a Roma, era il ministero ad avere l’ultima parola".

Ed ecco le altre persone che, a vario titolo, e con accuse diverse, sono coinvolte nell’inchiesta, alcune - ex impiegate della Soprintendenza - sono ora in pensione: per loro la sostituta procuratrice Miriam Pamela Romano ha chiesto il rinvio a giudizio, ma l’udienza ieri mattina non si è potuta tenere per difetti di notifica: Tullio Parrinello, di Bologna, Francesco Ferri di Firenze, Adamo Nencini, di Vaglia (Fi); Alberto Tirelli, di Firenze, Severina Maria Russo, domiciliata a Pisa; Loredana Brancaccio, di Pisa, Mariagrazia Ristori, Cascina, Amedeo Mercurio di Livorno; Roberto Ruberti di San Giuliano Terme, Carlo Filippi, di Pisa, Gino Cenci di Pisa, Prospero Rondinella di Milano, conosciuto come l’antiquario di Berlusconi; Giancarlo Frigerio, 74 anni, Daniele Moneghini, di Brescia, Giorgio Gnudi di Brescia, Andrea Camilli di Frascati, Roberto Casamonti, di Bagno a Ripoli; Federico Berti, di Firenze, Silvana Tagliavini, Milano, Fabrizio Covini, residente a Forte Marmi, domiciliato a Massa, Tiziana Sassoli, di Bologna, Roberto Formenti di Castellanza (Va) con domicilio a Massarosa, Carlo Maia Francesco Orsi, di Milano, Donatella Montanari, di Vecchiano e Fortunata Maria Pizzi, di Pisa.