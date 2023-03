"Coinvolgiamola nelle bonifiche"

E sulla questione della vertenza Agrolab Ambiente interviene il consigliere di opposizione Cosimo Maria Ferri, per sostenere che i tavoli istituzionali non portano ad alcun risultato e suggerire alla sindaca Serena Arrighi di mettere in campo azioni concrete a sostegno dei quaranta dipendenti, coinvolgendo Agrolab nelle bonifiche del territorio. "In consiglio comunale sulla crisi di Agrolab – scrive Ferri – la sindaca riferiva con ottimismo di prendere in mano la situazione, illudendo i lavoratori. Anche questa volta si è trattato di un mero annuncio della sindaca, che pensava di risolvere la questione con un tavolo regionale. Risultato: nessuno. L’azienda non si è neppure presentata. Anche l’azienda ha percepito questa debolezza". Quindi Ferri consiglia "di coinvolgere istituto di ricerca della Camera di commercio, Nausicaa, Cermec e RetiAmbiente e facendo sinergia tra queste realtà avviare progetti seri per le bonifiche. Anche la Regione non può limitarsi a tavoli,ma deve investire in questo territorio anche sul tema ambientale dove ha responsabilità sui ritardi nelle bonifiche ed è l’ora di cambiare passo e di liberare questo territorio da odori e rifiuti. Più ambiente e meno promesse".