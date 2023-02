Cofrancesco si candida a sindaco "I colori politici non mi interessano"

"La mia candidatura è stata sollecitata da tanti cittadini, da associazioni e portatori d’interessi che hanno visto in me in questi 5 anni una persona che si è posta sempre all’ascolto cercando di risolvere i tanti problemi, portando in consiglio comunale le tante istanze che i cittadini giornalmente avanzavano". A parlare è Antonio Cofrancesco, consigliere di maggioranza e firmatario della mozione di sfiducia al sindaco Francesco Persiani, che lancia la sua candidatura a sindaco alle prossime comunali. "Non posso tirarmi indietro sono uno abituato a mettermi in gioco mi piacciono le sfide quelle sana, quelle che vanno oltre gli interessi personali. In questi 5 anni non ho mai abbassato la testa portando avanti tante battaglie per il bene della città. Tante di queste sfide hanno portato a risultati che sono sotto gli occhi di tutti. Molte volte in consiglio comunale mi sono trovato da solo, senza mai perdere l’obbiettivo principale che è sempre stato quello di guardare la politica in maniera diversa, di capire quali erano gli elementi fondanti del non ascolto da parte di questa amministrazione: oggi mi rendo conto che per molti versi il loro osteggiare le mie proposte venute dall’ascolto dei tanti cittadini che incontro, era solo per far emergere un loro disegno dittatoriale portato avanti per questi 5 anni. Per me - continua Cofrancesco - non esistono cittadini di serie A e cittadini di serie B. Per me esiste il cittadino che è e sarà sempre al centro del dibattito politico. I colori politici non mi interessano; a me interessano le competenze delle persone. Molte le abbiamo perse per strada per un sovranismo che non giova sicuramente alla collettività. I punti del nostro programma li abbiamo già focalizzati e li argomenteremo tra la gente con eventi pubblici che partiranno dalle periferie dove questa amministrazione ha fallito. La nostra sfida sarà quella di portare un cambiamento radicale della macchina politica amministrativa. Marina di Massa avrà un suo assessorato con delega al turismo; la sede sarà Villa Cuturi. I paesi montani avranno un loro assessorato con delega alle cave; la sede sarà l’ex Filanda. Lo scopo della mia candidatura - conclude Antonio Cofrancesco – è portare a votare più persone possibili che ormai non credono più alle promesse dei tanti politici di turno che appena eletti si dimenticano dei problemi del popolo. Potrei fare un elenco dei tanti cittadini che hanno votato questa compagine politica disgustati del loro comportamento. La mia candidature non vuole essere di spaccatura ma vuole essere una candidatura che unisce affinché la democrazia venga messa al primo posto su tutte le decisioni che verranno prese. Ascolteremo e accogliere tutti i cittadini che si sentiranno parte del nostro disegno politico".