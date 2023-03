Cofrancesco a valanga "I veri traditori sono loro"

"Noi traditori? Quelli veri sono coloro che hanno appoggiato la politica di un sindaco inadeguato al suo ruolo". Tuona l’ex consigliere comunale del Gruppo Misto di maggioranza Antonio Cofrancesco presidente dell’associazione Massa Futura, candidato alle prossime amministrative. "Dopo la sfiducia Lega e Forza Italia (tandem Mallegni-Ricciardi) alcune associazioni e persino Persiani ci hanno rivolto accuse pesanti: infami o traditori. I veri traditori sono proprio questi signori, hanno illuso la fiducia di una città intera, appoggiando un sindaco inadeguato, divisivo, con la sua arroganza ha cercato in tutti i modi di imporre le sue linee di governo che sono state deleterie, ha distrutto un’intera macchina amministrativa, cambi di assessori, di dirigenti, assunzioni di dirigenti fuori da ogni logica normativa, nomine di commissari, sub commissari come quelle di Casa Ascoli che hanno avuto un’incidenza negativa sugli ultimi esercizi finanziari. Non ha mai avuto rispetto del ruolo dei consiglieri Comunali per lui esistevano solo quei pochi intimi che hanno sempre usato quelle due parole ’bravo sindaco’".

"La politica deve essere ascolto questo purtroppo Persiani non l’ho ha mai fatto. La cosa ridicola è quando la Lega accusa FdI di aver votato la mozione di sfiducia insieme al Pd dimenticando cosa accadeva in consiglio comunale circa un anno fà su una risoluzione sulla guerra in Ucraina, presentata da FdI mentre l’ex sindaco si trovava a Carrara alla presentazione del candidato Caffaz, la Lega votava compatta un emendamento sostitutivo presentato dal Pd, (in questo caso però non si è parlato di tradimento), da lì è nata la spaccatura del centrodestra".

"Posso citare decine di accessi agli atti che ho presentato per conoscere le più semplici decisioni prese dal primo cittadino. Ne riporto solo qualcuna: Valore medio di mercato e tassazione sul marmo; commissione d’indagine Serinper mai istituita; costi delle varie manifestazioni come il Mercurio d’Argento, frecce tricolori; aumento dei parcheggi Marina di Massa; ordinanza di chiusura dei locali in tutto il comune per malamovida; Casa Ascoli nomina commissario e sub commissario; manifestazione d’interesse aeroporto; assunzione dirigente a tempo indeterminato; Lavori Marina di Massa; lunapark ex parco dei conigli; escavazione cava Piastreta; apertura teatro Guglielmi. Questi sono solo alcuni degli accessi agli atti che ho dovuto fare grazie ad un modus operandi di un sindaco che non ha mai coinvolto i consiglieri comunali sulle scelte strategiche dove alla fine chi ha pagato il prezzo più alto è stata la città".