Codice rosso. Esperti a confronto

Un tema particolarmente sentito nel corso di queste settimane, la violenza di genere. I massimi esperti provinciali del penale si sono dati appuntamento per una riflessione approfondita sull’argomento in questione. ’Codice rosso. Dietro le quinte’ è il titolo dell’evento che è stato organizzato dalla Camera penale di Massa Carrara per fare un punto sul tema. La giornata che si terrà nella sala convegni dell’Autorità portuale di Marina di Carrara, venerdì dalle 15 alle 18, prevede gli interventi di: Diana Tazzini, consigliera provinciale di Parità; il sostituto procuratore Alessandra Conforti; la responsabile del Cav Francesca Menconi. Insieme a lei Cataldo Scavuzzo, presidente del Progetto uomini responsabili Carrara; Simona Raimondi, operatrice esperta e coordinatrice della Casa rifugio. Presenterà i partecipanti e modera l’evento la legale Claudia Volpi (nella foto), presidente della Camera penale provinciale.

L’evento formativo gratuito per i soci, accreditato dal Coa di Massa Carrara con tre crediti in materia non obbligatoria. Il costo per gli esterni è di 5 euro, tramite bonifico intestato a ’Camera penale Iban IT24V0306909606100000013837, oppure a mano prima dell’ingresso nella sala conferenze dell’Autorità portuale, prima dell’inizio della conferenza con gli esperti del settore. Le iscrizioni si possono effettuare tramite il servizio Sfera.