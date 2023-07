Codice degli appalti "Si rischia la paralisi"

Il commissario provinciale della Lega, Nicola Pieruccini interviene sul nuovo codice degli appalti pubblici. "La qualificazione delle stazioni appaltanti è diventata obbligatoria – scrive Pieruccini –. Erp ha ottenuto la qualificazione necessaria per continuare a svolgere la funzione di stazione appaltante per i propri bandi e per effettuare la prestazione anche per gli altri enti pubblici che non si sono qualificati. L’Erp potrà svolgere, dietro compenso, il ruolo di stazione appaltante anche per conto del nostro Comune? Ci sarà il rischio di paralisi se Erp dovrà accollarsi gli appalti di altri? Ci preoccupa una certa accelerazione nelle ultime settimane, che potrebbe essere la conferma della mancata qualificazione dell’ufficio gare del Comune. Se così fosse l’entrata in vigore del nuovo codice degli appalti sommata alla non qualificata centrale di committenza rischia il blocco totale. Il decreto prevede che i settori comunali potranno avviare l’affidamento diretto, sotto i 140mila euro l’anno, nonché effettuare affidamenti ordinari inferiori a un 1 milione di euro. Va precisato anche che potrebbe intervenire il blocco per le stazioni appaltanti non qualificate, ma allora saranno doppi guai".