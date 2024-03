Code in viale della Repubblica e sull’Aurelia. Appello per modifiche agli incroci con i semafori

Continuano ad arrivare segnalazioni da parte dei cittadini, nostri lettori, su problemi inererenti alla viabilità. Oltre al caso del semaforo delle Cinque Vie, che andrebbe regolato meglio per impedire le code di auto sul viale della Repubblica in direzione monti, una segnalazione arriva riguardo al semaforo in centro sull’Aurelia che incrocia via La Salle e via Europa. In direzione Carrara si formano spesso, specie nelle ore di punta, lunghe code che arrivano ben prima della rotonda fino alle Poste. Non sarebbe il caso, chiedono i cittadini, di impedire all’incrocio del semaforo la svolta a sinistra in direzione tribunale? E’ per questo, infatti, che sull’Aurelia si crea il ’tappo’ nel traffico. In pratica lo stesso provvedimento preso all’incrocio con via del Patriota.