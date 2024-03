Code alle Cinque Vie: colpa del semaforo

In una interpellanza il consigliere del Pd Gabriele Carioli chiede un intervento dell’amministrazione sulla zona delle Cinque Vie "su sollecitazione di molti cittadini, che transitano quotidianamente nel viale della Repubblica". Il problema è relativo ai tempi semaforici dell’incrocio alle Cinque Vie. "Si crea – spiega Carioli – una fila di auto soprattutto in direzione monti, dovuta ai tempi non congrui dell’impianto semaforico". La richiesta al sindaco, con delega ai lavori pubblici, è di "far verificare tali tempi di attesa e programmare l’impianto con tempi congrui tali da non far creare code essendo la strada un’arteria importante e tra le più usate della città". Le code si creano perchè molte auto provenienti dal mare girano a sinistra, per andare nella zona di Poggi, Quercioli e viale Roma, ma devono dare la precedenza sul viale della Repubblica a coloro che da Massa vanno verso il mare. Di fatto si blocca la fila di auto che vogliono proseguire sullo stesso viale in direzione Massa. Urge un intervento.