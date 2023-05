"Coalizioni, astensionismo e venti a destra"

"Il risultato di Massa è del tutto insoddisfacente ma va contestualizzato. Veniamo in una settimana dove c’è stata la sconfitta pesantissima in Spagna, Grecia e Turchia: c’è un vento di destra che soffia in Europa, in Italia e in Toscana. C’è materiale su cui riflettere a tutti i livelli e a ogni latitudine". Fabio Evangelisti, ex parlamentare che aveva affiancato con la sua lista la candidatura di Enzo Romolo Ricci, tira una riga e guarda avanti. "Ai miei compagni di avventura dico ’non perdiamoci di vista’ e che dopo la notte spunta sempre il sole, vediamo se sarà quello “dell’avvenir“". L’analisi del voto è a 360 gradi: "La destra è forte perché parla alla pancia degli elettori e in questo momento la crisi morde forte – spiega – Ad ogni modo chi può negare che anche a Massa si poteva fare di più e meglio? La mia aspirazione non era fare il consigliere comunale ma contribuire a far vincere il centrosinistra. La coalizione aveva fatto da catalizzatore: siamo riusciti a mettere insieme una coalizione competitiva, non a renderla vincente".

"Il dato principale? Quello dell’astensioniemo debordante, che ha penalizzato la sinistra per la mancata capacità di creare una coalizione larga e compatta. Siamo rimasti al tavolo fin quando è stato possibile, poi è mancata la convergenza su programmi e nomi. Il motivo è anche da ricercare nella campagna elettorale, estremamente povera. Con la frattura a destra e la non coesione del centrosinistra non si è riusciti a dare un’indicazione certa. Se il percorso fosse stato più lungo e con le primarie avremmo avuto più probabilità di vittoria: scelte politiche non indovinate. Auspico di ripartire da un tavolo del centrosinistra compatto, altrimenti fra 5 anni saremo ancora qui".