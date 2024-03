Coa, a 87 anni di nuovo in corsa per il Consiglio

Classe 1937, Luciano Galeazzi a 87 anni non molla e, anzi, promette di ricandidarsi alle elezioni di giugno per il rinnovo del consiglio comunale di Comano, dove attualmente ricopre la carica di consigliere di minoranza. "Coa, è questo l’appellativo con cui tutti mi conoscono, che poi è anche il nome dello studio dentistico che ho avviato nel 1957 ad Aulla". In viale Resistenza, il laboratorio oggi è gestito dalla nipote, dalla figlia e dai due generi e si avvale di un team di odontotecnici professionisti. In precedenza, Galeazzi aveva anche studio a Licciana Nardi nella piazza del Comune. In pensione da ormai 25 anni, il professionista non si è mai adagiato e oggi si tiene occupato con la cura degli animali e dei terreni: "Sono un dentista dato in prestito all’agricoltura. A Comano, il località La Tana – spiega – ho una stalla e tanti terreni. Coltivo la terra e tengo puliti i campi da rovi, foglie, rami, siepi. Ogni tanto pulisco anche le cunette ai bordi delle strade e mi rendo disponibile per le necessità della comunità". Particolarmente fiero del suo allevamento di bestiame per autoconsumo, negli anni è stato impegnato politicamente ricoprendo diversi incarichi: "Sono stato vicesindaco, consigliere provinciale, consigliere comunale".

A giugno ci saranno le elezioni e Galeazzi annuncia la volontà di ricandidarsi: "Sono sempre stato un esponente del centrosinistra. Alle elezioni del 2019, mi chiesero di entrare in lista con il centrodestra che faticava ad avere i numeri. Così ho accettato di dare il mio contributo a chi me lo aveva chiesto". Per questa nuova tornata elettorale, però, annuncia di voler tornare alla sua collocazione naturale: "Ho parlato con il sindaco e gli ho fatto già presente che mi piacerebbe aiutarlo". L’uscente, Antonio Maffei, non dovrebbe avere problemi di numeri per la composizione della sua lista.

Michela Carlotti