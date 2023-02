Cna cerca personale per le aziende del territorio Servono 8 tecnici e uno stagista per la formazione

Assunzioni sul territorio grazie a Cna con due ricerche attive. Per la prima l’associazione di categoria fa da tramite per un’azienda cliente e cerca 8 figure tecniche e professionali da inserire nell’organico a tempo indeterminato, con un’età da 20 a 45 anni. La zona di lavoro è Massa-Carrara. Diversi i titoli di studio richiesti: perito industriale o dell’automazione, elettrotecnico, elettronico, informatico o ingegneria. In alternativa si richiede esperienza comprovata e dimostrabile nei settori elettrico civile o industriale, dell’automazione o dei collaudi industriali. RIchiesta serietà e propensione al lavoro in gruppo. In base alle caratteristiche personali e curricolari sarà fornito idoneo inquadramento. Gli interessati possono inviare il proprio curriculum vitae con foto, a [email protected] indicando nell’oggetto ‘selezione codice ELE100’. La seconda offerta è per uno stagista con profilo universitario da formare nell’ambito della formazione professionale e della comunicazione per Cna Massa Carrara. Il candidato ideale è una persona estroversa, con spiccate capacità relazionali e di scrittura, precisa e attenta ai dettagli. Disponibilità immediata per non meno di sei mesi. Il curriculum va inviato all’indirizzo mail [email protected]