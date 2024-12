CmC alle prese con il Donoratico: "Partita con le molle"

Partita da affrontare con cautela, quella che il Cmc gioca questo pomeriggio (Dogali, ore 18, porte socchiuse) contro il Donoratico, per la giornata numero tredici del campionato di divisione regionale 1. Una gara tra due squadre ambedue a quota 12 punti e che occupano gli ultimi due posti utili per i play off (insidiati da Cerretese e Lucca Sky Walkers, anch’essi a pari punti).

Diverse però le situazioni con cui entrambe si presentano all’appuntamento: i carraresi ci arrivano mentre stanno attraversando un periodo di alti e bassi, i livornesi invece sono in crescita. "Alterniamo prestazioni buone a prove pessime – dice coach Michele Bertieri (nella foto) – siamo andati male a Rosiganno, bene con Pistoia e a Viareggio abbiamo avuto cali vistosi. Una squadra giovane è esposta a rischi di prestazione in particolari momenti della partita, ma è anche difficile allenarsi al completo quando ci sono infortuni e influenze. Il Donoratico è partito male ma è in crescita, ha vinto con il Calcinaia ed è a mille, sarà una partita da prendere con le molle, ma è alla nostra portata e cercheremo di sfruttare il fattore campo".

Con 858 punti subiti (media 71,5 a partita), la difesa dei biancocelesti è la terza più perforata del girone (837 i punti segnati, media 69,7 a partita), mentre il Donoratico ha segnato di meno (802 punti) ma ha anche subito meno (812).

ma.mu.