Cln, elezione provinciale Scelti Massa e Dell’Amico

Sono stati eletti a margine dell’assemblea, che si è svolta domenica pomeriggio in piazza Garibaldi, coordinatore e vice coordinatore provinciale per il Comitato di Liberazione Nazionale (Cnl). Il ’caucus’, ovvero l’assemblea popolare, è lo strumento elettivo con il quale il Comitato di Liberazione Nazionale di Ugo Mattei si propone di "riattivare democratica nel nostro Paese".

I caucus sono occasioni di incontro e scambio, destinate a creare rappresentanze del comitato su tutto il territorio nazionale e a tutti i livelli (compresi i quartieri). I candidati vengono eletti direttamente dalle persone presenti in piazza, dopo un breve discorso di presentazione. Alla presenza di circa quaranta persone, il caucus di Massa Carrara ha visto l’elezione a coordinatore provinciale l’attivista Marianna Massa con 21 sostenitori, mentre il candidato Enrico Dell’Amico ne ha raccolti 11. Dopo l’elezione candidati, sostenitori e giudici si sono abbracciati per sancire l’inizio di un percorso comune di lotta e di resistenza all’insegna della vicinanza fisica, della non violenza e della comunanza umana, fraterna. Entrambi entrano da oggi a far parte della struttura provinciale e lavoreranno insieme per indire i caucus comunali in tutta la provincia di Massa Carrara. L’elezione si è svolta alla presenza dei garanti del Cln, i coordinatori regionali Stefano Contin per la Liguria e Giulio Milani per la Toscana. Tanti i temi al centro, in primis "quello sanitario e quello del lavoro ma in generale tutti i diritti della persona – ha spiegato Milani – . Le nostre “palestre di democrazia“ consentiranno di tornare a una

partecipazione diretta e non delegata, come siamo invece abituati a vedere in politica"