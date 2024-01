Clara Mallegni dona un suo quadro alla biblioteca ‘Giampaoli’

Dopo il grande successo ottenuto da Clara Mallegni nella sua mostra alla bibloteca Giampaoli “L’artista nell’opera”, prorogata ben più di un mese, la pittrice e scultrice apuana, che è anche direttrice artistica del Mug2, ha donato all’istituzione cittadina un suo quadro che rimarrà esposto al pubblico. "Si tratta – dice – di un collage 70x50 realizzato nel 2023 per il 150° anniversario della morte di Alessandro Manzoni: ‘Questo matrimonio non s’ha da fare’. Sono raffigurati una figura femminile umana (io) e un uomo cartone animato. Sullo sfondo dei grattacieli grigi che rappresentano il periodo storico del racconto, il grigiore della pestilenza, accostato all’attuale skyline dei giardini verticali. Lui la tiene per mano delicatamente, lei è in bilico, sospesa nel nulla". Nella foto il vice sindaco Andrea Cella, la direttrice della biblioteca Susanna Del Porto, Walter Sandri, delegato Touring e organizzatore della mostra, Clara Mallegni e l’assessora Monica Bertoneri.