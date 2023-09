Cittadini armati contro il degrado "Posteggi selvaggi a Marina e i marciapiedi sono impraticabili"

Parcheggi incivili e soste selvagge: continua la battaglia del docente Riccardo Canesi. Un militante attivo che spesso ha alzato la voce dai banchi della politica a difesa dell’ambiente anche all’interno della Camera dei deputati, e che oggi punta il dito contro quella che lui definisce "maleducazione degli automobilisti e delle loro auto". Una lettera, indirizzata all’assessore Elena Guadagni con delega alla Viabilità e traffico, che riporta i disagi di coloro che si ritrovano a fare una passeggiata sul viale Colombo. "L’annoso problema del parcheggio selvaggio su viale, soprattutto tra il ‘Buscaiol’ e il Club Nautico è un punto caldo da affrontare. E’ spesso impossibile transitare a piedi per una persona autonoma immaginiamo le difficoltà per un disabile o per una mamma con una carrozzina".

"Al di là delle doverose sanzioni, non basta la segnaletica orizzontale, peraltro nella zona quasi inesistente e contraddittoria. Sono convinto che nel magazzino comunale ci siano un po’ di vecchi para-pedonali metallici che, intervallati, potrebbero essere collocati a circa due metri dal muro di recinzione del porto. Ciò consentirebbe l’accessibilità innanzitutto alle carrozzine, ai portatori di handicap e ai pedoni. Anche le strisce pedonali vicine al monumento del ‘Buscaiol’ non sono accessibili dal marciapiede essendo spesso occupate dalle auto". Poi conclude. "Oltre a rendere pessima la qualità della vita dei residenti non offriamo neanche una bella immagine del nostro territorio con il caos di questo marciapiede"