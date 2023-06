Cittadinanza benemerita a Valdo Spini Ecco la consegna ufficiale

Giornata clou, oggi, della kermesse enogastronomica ’Sapori di Fivizzano’. Alle ore 12, nella sala consiliare del Museo degli Agostiniani, si assisterà a un importante evento: la consegna ufficiale da parte del sindaco Gianluigi Giannetti della ’cittadinaza benemerita’ di Fivizzano al professor Valdo Spini (nella foto), noto uomo di cultura e già politico di levatura nazionale. Il conferimento della benemerenza, da parte dell’amministrazione comunale, era stato sancito con delibera del consiglio comunale il 28 aprile scorso, con la seguente motivazione: "Per aver contribuito nell’ambito della tradizione e della storia della Lunigiana ad approfondire e ampliare le conoscenze, gli scambi culturali, le possibilità di sviluppo, i rapporti di amicizia e di cooperazione tra i cittadini lunigianesi, concorrendo con la sua professionalità, le sue competenze e le sue conoscenze a diffondere l’immagine migliore della tradizione culturale lunigianese in campo nazionale e internazionale. Per il suo impegno e la sua esemplare carriera è punto di riferimento, di esempio e di orgoglio per la cittadinanza di Fivizzano e le generazioni future".

Spini, inoltre, alle ore 16, sempre al Museo degli Agostiniani, presenterà il libro ’Una manciata di terra , un sorso d’acqua’ di Francesca Nobili, assessore alla cultura del Comune di Fivizzano, che nell’opera racconta la sua toccante esperienza lavorativa e a carattere sociale fra le popolazioni di alcuni villaggi rurali in Africa.

Roberto Oligeri