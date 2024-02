L’amministrazione comunale di Fivizzano ha conferito la cittadinanza benemerita a Claudio Casini, architetto e docente, già a capo della Sovrintendenza alle Belle Arti di Lucca e Massa-Carrara. Quindi, oltre al Generale di Brigata Paolo Guzzoletti che riceverà l’attribuzione sabato con cerimonia nel salone di rappresentanza del Museo di San Giovanni degli Agostiniani, anche per l’ex Sovrintendente Casini si sta organizzando analoga cerimonia in altra data. Queste le motivazioni per cui il professionista riceverà il riconoscimento: "Per aver lungamente collaborato con grande professionalità, competenza e generosità con il Comune di Fivizzano, nell’organizzazione d’importanti progetti di promozione dell’arte italiana e locale, accrescendo la notorietà del Museo di Arte Sacra di San Giovanni degli Agostiniani in ambito regionale ,e contribuendo altresì a far conoscere, promuovere e valorizzare la migliore tradizione storico culturale Fivizzanese".

Roberto Oligeri