Cittadella dello sport, un anno di lavori: cantiere al via a gennaio

Cittadella dello sport alla Caravella: da gennaio partono i lavori. Ad annunciarlo l’ingegner Nicola Festa nella commissione urbanistica presieduta da Augusto Castelli, andando ad illustrare anche un cronoprogramma tra fase progettuale e fine dei lavori, da concludersi entro gennaio 2025. Ad aggiudicarsi l’appalto, che scadeva il 31 marzo, è stata la Cogeit di Massa. La ditta ha già presentato lo staff di progettazione ed entro dicembre dovrà essere svolta tutta la fase progettuale, divisa in due livelli, definitiva ed esecutiva, oltre all’ottenimento di tutti i pareri e le autorizzazioni degli enti coinvolti. Con l’approvazione del progetto esecutivo da parte del Comune partiranno i lavori. L’avvio dei cantieri è per gennaio 2024 e i lavori dovranno concludersi, compreso il collaudo, entro il 31 gennaio 2025. La scadenza è stata data dalla Commissione Europea al dipartimento dello sport. "Sulla Caravella si tratta di una riqualificazione complessiva – ha detto l’ingegner Festa – Ma il tema vero che dovrà essere affrontato con la sovrintendenza è quello paesaggistico per conciliare parte sportiva e della pineta. C’è anche un tema monumentale da affrontare per la presenza di una recinzione vincolata e delle antiche fioriere in marmo". Novità anche per i lavori in programma alla scuola ‘Taliercio’. E’ prevista la demolizione e ricostruzione di un nuovo edificio scolastico. "Rispetto al progetto presentato al Ministero faremo modifiche – ha detto il geometra Riccardo Gasparotti – per l’aumento dei costi delle materie prime. Si era pensato a una struttura in legno; già facendo in cemento armato ci sono aumenti, ma se la facessimo di legno verrebbe a costare ancora di più. L’importo dei lavori è 5.8 milioni, quello complessivo sale a 7.6; i progettisti hanno fatto sapere che ci sarà un aumento del 30% rispetto a quanto preventivato".

D.R.