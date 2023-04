Città stregata dall’hip hop Le crew si danno battaglia

Un meraviglioso spettacolo di ballerini ieri ha animato il centro storico della città. Ma non finisce qui: oggi la sindaca Serena Arrighi premia la migliore crew di Ugb. Il programma di tutta la giornata. Dai workshop gratuiti sotto il cielo piazza D’Armi (salvo meteo) alla sfida tra le più talentuose crew (gruppi) al Teatro degli Animosi. La seconda (ed ultima) giornata di Underground Battle (UGB), il grande evento dell’hip hop organizzato da Urban Concept Academy per la direzione artistica di Massimiliano Mosti ed il fondamentale contributo del Comune, della Fondazione Marmo e AICS, travolge il centro storico di Carrara. L’intenso programma di oggi mette in agenda i workshop in piazza D’Armi di Dancehall con Lolo (ore 10), Waacking con Effy (ore 11), Popping con Shorty (ore 12) e il concorso coreografico al teatro degli Animosi (dalle 14 in poi), fiore all’occhiello di Ugb, dove è attesa la sindaca di Carrara, Serena Arrighi, per premiare la migliore tra tutte le crew in gara.

A valutare le performance dei gruppi sarà una super giuria chiamata a valutare non solo semplicemente la coreografia ma anche la sua composizione, la sua struttura e l’idea.

Metri di valutazione unici che posizionano Ugb tra gli eventi hip hop più autorevoli e stimati circolazione. Tanti gli ospiti internazionali arrivati in città per insegnare ai giovani talenti e portare la loro esperienza di docenti: da Nelson, giurato RedBull, ad Inox, da Joker Yudat a Taji Dihier, da Marco Cavalloro al freestyler Gabriel Ledda, da Shorty ad Eleonora Blanco reduce dalla vittoria al Dancehallmovement di Torino, da Effy a Giovanni Gava.

Importanti i numeri della prima volta di Ugb a Carrara: 500 partecipanti, 50 gruppi, 4 compagnie e 12 super ospiti internazionali.