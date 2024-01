Città pulita, in azione la task force. Scatta l’operazione per il decoro

Domani dalle 9 alle 11 è previsto lo spazzamento meccanico della città è scatta il divieto di sosta. Le strade interessate, che domani dovranno essere liberate dalle auto sono via Verdi da via Mazzini a via San Francesco. Giovedì via Bartolini da via del Cavatore a via San Francesco e via San Francesco tra via Bartolnii e via Erevan.

La pulizia sarà svolta in ogni strada e piazza una volta al mese secondo un calendario settimanale, in contemporanea con gli orari di spazzamento sarà previsto il divieto di sosta nelle strade interessate. Il secondo del mese lo spazzamento meccanico riguarderà il tratto di via Verdi, da via Mazzini a via San Francesco. In sostanza lo spazzamento meccanizzato si svolgerà nei tratti interessati con due operatori: uno al suolo e uno sul mezzo meccanico. I due operatori in questo modo potranno pulire le strade in maniera più meticolosa. Una capillarità che deve tenere conto anche della collaborazione dei cittadini, chiamati a prestare attenzione ai divieti di sosta, legati proprio al servizio di spazzamento. Il servizio è semplice: mentre l’operatore a terra rimuove i materiali più piccoli, quello sulla spazzatrice meccanizzata svolge un’azione di aspirazione e pulizia della superficie del manto stradale lungo la carreggiata. Un’operazione che, per essere eseguita al meglio, deve poter contare su strade libere da veicoli. "Si tratta di una novità molto importante perché così facendo riusciremo a garantire una pulizia non solo più capillare, ma anche più accurata di tante strade del centro – aveva spiegato l’assessore Carlo Orlandi –. L’introduzione di questo servizio anche nella nostra città vuole essere un modo per dare un maggior decoro e una maggiore pulizia, ma anche una prima risposta ai problemi e ai disagi che nell’ultimo periodo ci sono stati segnalati dai cittadini. Il servizio, per la cui realizzazione è fondamentale il supporto della polizia municipale a cui vanno i nostri ringraziamenti, partirà ora dal centro, ma è già allo studio la sua estensione anche ad Avenza e Marina".

"Questo servizio – ha spiegato il presidente della multiservizi, Antonio Valenti – è un ulteriore passo in avanti nel decoro urbano. È un servizio come avviene nelle grandi città, con un calendario specifico e con la possibilità di pulire le strade nella loro interezza. È importante l’aiuto degli automobilisti".