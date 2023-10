Città creative. Unesco fa tappa due volte a Carrara

La città torna ad ospitare gli appuntamenti delle ‘Città creativa Unesco’. Dopo l’appuntamento di Biella sul tema dell’acqua e dell’ambiente che si è svolto lo scorso 22 ottobre, il forum delle ‘Città creative Unesco’ fa tappa a Carrara per altri due appuntamenti: il primo in programma per il 24 novembre al Mudac con un tavolo di lavoro con le città di Fabriano, Biella e Como, il secondo a marzo con il forum internazionale ‘LabHub’. Due appuntamenti che prevedono una serie di riunioni con le varie anime della città per parlare di nuovi progetti, idee e visioni su temi come la trasmissione dei saperi, la costruzione di un hub creativo diffuso e il ruolo della comunicazione nell’era digitale per la promozione, valorizzazione e messa a punto del settore creativo cittadino, anche nell’ottica di un aumento di flussi turistici.

Iniziative che puntano a rafforzare l’impegno del Comune di Carrara nella rete delle città creative Unesco, anche grazie al lavoro della focal point Maura Crudeli che opera in sinergia con l’assessore alla cultura Gea Dazzi (nella foto), alla dirigente di settore Cinzia Compalati e alla sindaca Serena Arrighi. "Quest’anno Carrara torna ad essere protagonista nel panorama nazionale e internazionale – spiega l’assessore Dazzi –. Abbiamo partecipato a 5 incontri del forum dalla rete delle tredici città creative Unesco. Ogni incontro è stato un’occasione per portare all’attenzione del coordinamento la nostra volontà di perseguire gli obiettivi firmati nella ‘Carta di Carrara per lo sviluppo sostenibile attraverso l’arte e l’artigianato’, e ampliare i nostri orizzonti di intervento grazie ai continui confronti e scambi di buone prassi e di modelli vincenti per la valorizzazione della nostra creatività". "Siamo partiti a marzo con il meeting annuale organizzato dalla città di Torino a cui ha partecipato il presidente della commissione nazionale italiana per l’Unesco, Franco Bernabè – aggiunge la focal point Maura Crudeli –, e abbiamo partecipato all’appuntamento annuale ‘Carta è cultura’ di Fabriano i primi di settembre. Carrara come città creativa ha inoltre partecipato il 29 settembre insieme a Bergamo, capitale della cultura 24, al Lubec 23, convegno che si tiene annualmente a Lucca, dedicato quest’anno alle connessioni tra cultura e rigenerazione urbana".

"E poi c’è stata la grande opportunità di essere presenti al primo incontro della Biennale di Venezia: una giornata di studi dedicata agli archivi storici dove abbiamo presentato in anteprima il nuovo archivio sonoro apuano. Siamo poi intervenuti al forum internazionale di Biella il 22 ottobre sul tema dell’acqua e dell’ambiente e infine abbiamo partecipato ai Cinedays organizzati in questi giorni dalla città di Roma in occasione del festival del Cinema. Non solo, Carrara ha anche iniziato a far parlare di sé attraverso numerosi articoli di stampa che sono usciti su testate nazionali cartacee e online e con servizi televisivi come Bell’Italia della 7 e ‘Sì, viaggiare’ del Tg 2".