Città creativa Unesco. Il marmo brilla a Fabriano con ’carta e cultura’

Si è parlato anche della necessità di mettere in rete i festival delle città creative alla riunione annuale delle ‘Città creative Unesco’, che si è svolta nei giorni scorsi a Fabriano in occasione di ‘Carta e cultura’: la quattro giorni dedicata a musica, teatro, letteratura, mostre e convegni per promuovere l’accessibilità e la partecipazione alla vita culturale cittadina.

Il ruolo dell’intelligenza artificiale nella costruzione delle realtà urbane del futuro è stato il tema centrale del meeting, a cui hanno partecipato i rappresentanti di 14 città creative italiane tra cui la focal point di Carrara Maura Crudeli. Il tema scelto questa edizione ha preso ispirazione dall’Annual conference delle creative cities di Enghien-les-Bains, dedicata al rapporto tra cultura e intelligenza artificiale, alle opportunità che comporta l’uso delle nuove tecnologie.

In questo contesto le quattordici realtà italiane si sono confrontate sui modi innovativi per integrare l’intelligenza artificiale con la cultura e lo sviluppo urbano sostenibile. "L’incontro è stata l’occasione di discutere di progetti e lavorare a sinergie di crescita per la rete delle città creative – dice Crudeli –. Molto apprezzata è stata l’esperienza di ‘C/Art, creativi in dialogo’ il festival delle città creative Unesco, la cui seconda edizione è andata in scena lo scorso luglio tra le strade e i vicoli dei quartieri storici di Caffaggio, Baluardo e Grazzano e dove grande spazio lo hanno avuto proprio le città creative con i mastri cartai di Fabriano che hanno portato in strada l’antica tradizione della carta, i creativi di Biella con l’ibridazione della fotografia e dei tessuti e la divulgazione della piattaforma creata da Modena in occasione del Festival degli Alberi.

Il coordinamento ha discusso proprio della necessità di mettere in rete i rispettivi festival identitari della creatività – prosegue Crudeli –, creando un calendario condiviso e un piano di comunicazione strategico per la promozione e la condivisione di buone pratiche per la valorizzazione dei nostri patrimoni creativi. Carrara, come vicecoordinatrice dalla rete italiana, si è proposta di implementare la costruzione di azioni sinergiche e ha lanciato la sua prossima azione di mappatura degli studi e laboratori creativi del territorio il cui scopo sarà quello di fotografare lo status quo della creatività e di metterlo in rete su una piattaforma digitale".