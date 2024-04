Cisl Toscana nord: Proposte per la sicurezza sul lavoro dopo tragedia Esselunga di Firenze

La Cisl Toscana nord dopo la tragedia dell’Esselunga di Firenze fino a venerdì parlerà di sicurezza con i lavoratori e le lavoratrici della provincia. Tra le varie proposte quella della cosiddetta patente a punti che, se adottata, imporrebbe sanzioni alle imprese inadempienti in materia. "Non si tratta come dice qualcuno di spese ulteriori: si tratta invece di rispettare le leggi già vigenti sulla sicurezza – scrivono da Cisl –. Non rispettarle vorrebbe dire essere sanzionati. Ad esempio dopo l’incidente al cantiere Esselunga precedente a quello di Firenze, avrebbero avuto una sospensione dei lavori in tutta Italia ritardando l’apertura del supermercato con relativi incassi mancati. Giustamente. La Cisl Toscana nord ha organizzato un pullman per essere presente con i propri rappresentanti sabato mattina a Roma al Palatiziano per presenziare alla manifestazione nazionale".